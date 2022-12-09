أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اختتام “قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية”.

وأكد للعالم أجمع أن العرب سيسابقون على التقدم والنهضة مرة أخرى، وسوف يثبتون ذلك كل يوم، معلنا اختتم القمة.

يذكر أن القمة شهدت حضور قادة ورؤساء وفود الدول العربية، وجمهورية الصين الشعبية، وذلك في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.