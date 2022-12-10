منحت جامعة بريطانية شهادة الدكتوراه لمبتعث سعودي، انتقل إلى رحمة الله قبل تخرجه وبعد صراع مع مرض السرطان.

ووجه الملحق الثقافي السعودي في المملكة المتحدة البريطانية، الدكتورة أمل فطاني، فريقاً من الملحقية لحضور حفل تخرج طالب الدكتوراه تركي الخنفري القحطاني من قسم الإدارة في جامعة برمنغهام.

وقدم ممثلو الملحقية الشكر لإدارة الجامعة معبرين عن امتنانهم لهذا الموقف النبيل الذي سيكون له بالغ الأثر الطيب على أسرته وزملائه.

ومن جانبها أعربت زوج القحطاني عن فخرها وفخر أبنائها وكافة أفراد الأسرة بوالدهم، وقدمت شكرها للسفارة السعودية ولجهودها في رعاية أبناء المملكة في الخارج بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

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