كشف استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم، الدكتور فهد باشراحيل، عن أعراض نقص هرمون الذكورة عند الرجال.

وقال فهد باشراحيل، إن أعراض نقص هرمون الذكورة عند الرجال وتشمل ضعف في الرغبة الجنسية، وضعف انتصاب، وتأخر إنجاب، وخمول، وتثدي، وزيادة في الوزن (محيط البطن).

وأشار:”تتضمن الأعراض اكتئاب، وتقلب في المزاج، وحدّة في الصوت، وتنميل في رأس العضو الذكري، وتساقط شعر الجسم، وسرعة قذف”.

وحول شروط إجراء تحليل هرمون الذكورة، ذكر أنه صيام ٨ ساعات، لأن وجبة الإفطار قد تخفض هرمون الذكورة، مشيرا:”النوم الكافي في الليل السهر يؤثر على الهرمون”.

وتابع:”سحب عينة الدم قبل الساعه ١١ صباحًا لأن بعد الساعه ١١ ينخفض الهرمون”.