الاعداد السابقة للصحيفة
الاحد11 ديسمبر

وقاية تكشف عن فوائد أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية سنوياً

منذ 35 دقيقة
0
وقاية تكشف عن فوائد أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية سنوياً
تابعوا صدي على

كشفت هيئة الصحة العامة “وقاية”، عن 3 فوائد لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية سنوياً.

وأشارت هيئة الصحة العامة، إلى أن اللقاح آمن وينصح المختصون بأخذه كل عام لكل من كان عمره 6 أشهر وما فوق، موضحة أن اللقاح هو الطريقة الأولى والأفضل لتقليل فرص وحدة الإصابة بالإنفلونزا.

وتابعت أن اللقاح يقلل من فرص التنويم في المستشفى، ويساعد في الحد من انتشار العدوى في المجتمع، كما أنه مهم لكل الفئات العمرية بما في ذلك الأصحاء ومن هم عُرضة لخطر الإصابة بالمرض خصوصاً كبار السن والحوامل والأطفال والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

وقاية تكشف عن فوائد أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية سنوياً

وقاية تكشف عن فوائد أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية سنوياً

منذ 35 دقيقة
0
1000
خلفان يعلق على فوز المنتخب المغربي: انفردوا بالحارس وضاع الهدف الثاني

خلفان يعلق على فوز المنتخب المغربي: انفردوا بالحارس وضاع الهدف الثاني

منذ 50 دقيقة
0
1088
مدرب منتخب إنجلترا يواسي هاري كين بعد إهداره ركلة جزاء

مدرب منتخب إنجلترا يواسي هاري كين بعد إهداره ركلة جزاء

منذ 1 ساعة
0
1119
استشاري يكشف عن أعراض نقص هرمون الذكورة عند الرجال 

استشاري يكشف عن أعراض نقص هرمون الذكورة عند الرجال 

منذ 1 ساعة
0
1190
سهير جودة بعد تعرضها لحادث: &#8220;شوفت الموت بعنيا&#8221;

سهير جودة بعد تعرضها لحادث: “شوفت الموت بعنيا”

منذ 2 ساعة
0
253