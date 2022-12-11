وقاية تكشف عن فوائد أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية سنوياً

كشفت هيئة الصحة العامة “وقاية”، عن 3 فوائد لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية سنوياً.

وأشارت هيئة الصحة العامة، إلى أن اللقاح آمن وينصح المختصون بأخذه كل عام لكل من كان عمره 6 أشهر وما فوق، موضحة أن اللقاح هو الطريقة الأولى والأفضل لتقليل فرص وحدة الإصابة بالإنفلونزا.

وتابعت أن اللقاح يقلل من فرص التنويم في المستشفى، ويساعد في الحد من انتشار العدوى في المجتمع، كما أنه مهم لكل الفئات العمرية بما في ذلك الأصحاء ومن هم عُرضة لخطر الإصابة بالمرض خصوصاً كبار السن والحوامل والأطفال والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.