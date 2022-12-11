أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الاستخدام الخاطئ لرقائق الألمنيوم (القصدير) يؤدي إلى تلوث الطعام، حيث يُشاع استخدامه في الطهي والأصح استخدامه فقط لتغليف الأطعمة.

وأوضحت الهيئة، أن رقائق الألمنيوم (المعروفة بالقصدير)، معدة لتغليف الأغذية في درجة حرارة الغرفة والثلاجة، بينما الاستخدامات الشائعة لها: تغليف بعض الأغذية لحمايتها من الجفاف وفقد النكهات أو انتقال الروائح إليها.

وتتضمن حماية الأغذية من التعرّض للضوء الذي يؤثر على بعض الأغذية المحتوية على دهون، مثل: الشكولاتة وبعض الحلويات التي يمكن أن تتغير رائحتها، وتتزنخ بسبب تعرضها للضوء.

ونصحت بعدم استخدام رقائق الألمنيوم في: طهي أو تسخين الأغذية، حفظ الأغذية الحمضية أو عالية الملوحة، درجات الحرارة العالية داخل الفرن أو تعريضها للهب بشكل مباشر، أفران الميكروويف واستبدلها بالأواني المخصصة لذلك.

وأشارت إلى أن استخدام رقائق الألمنيوم غير ضار بالصحة وآمن، إذا استخدمت بطريقة صحيحة وسليمة، واستخدامها في أغراض غير مخصصة لها.