طرح عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، فهد بن جمعة، سؤالاً حول تجاوز الاقتصاد تريليون دولار.

وقال بن “جمعة” عبر حسابه الرسمي على تويتر :” متى تجاوز الاقتصاد (1) تريليون دولار”، مُشيرًا إلى أنها علامة تاريخية لن ينساها الجيل الحالي ولا الاجيال القادمة ولا العالم.

وأضاف:” لقد صنعت رؤية 2030 التاريخ الاقتصادي من جديد، لمنافسة أكبر اقتصادات العالم.

وأشار إلى أن دخل الاقتصاد السعودي من بوابة ترليونات الدولارات هذا العام”، لافتًا أن الناتج المحلي الاجمالي المحلي (1.055) دولارا في 2022.

وتابع:” إنه سيصبح مؤهلا للدخول الى قائمة أكبر 15 اقتصادًا في العالم بين مجموعة G2. “قائلاً:” شكرا لقائد هذه النهضة والرؤية.”