تعرض النجم الفرنسي كيليان مبابي للتجاهل بشكل تام من لاعبي إنجلترا قبل مواجهة المنتخبين في دور الـ8 لكأس العالم في قطر يوم السبت.

وأفادت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية إنه خلال استعداد لاعبي الفريقين لدخول الملعب لبدء المباراة، بدا أن جوردان هندرسون تجاهل مصافحة مبابي الذي مد له يده خلال وقوف الفريقين استعدادًا لدخول الملعب.

كما مد مبابي يده إلى ووكر أمام جوردان هندرسون، لكن لم يعره أي من نجوم إنجلترا أي اهتمام، وتجاهلوه بشكل صارخ ، فيما تُركت يد المهاجم الفرنسي معلقًة لفترة قبل أن يرفعها بعيدًا ويضحك من الموقف.

كان أوليفييه جيرو قد سجل هدفًا بضربة رأس لتفوز فرنسا 2/1 على إنجلترا، وتتأهل حاملة اللقب لمواجهة المغرب في دور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل، بعدما تعادل هاري كين من ركلة جزاء ثم أطاح بركلة أخرى أعلى العارضة قرب النهاية.