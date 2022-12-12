توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة تشمل أجزائها الساحلية، في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، الباحة، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها، كما لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، المدينة المنورة، القصيم، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، ويتوقع تكون الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيًا جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط بسرعة 20-40كم/ساعة وبسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي وتصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزئيين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ويصل إلى ثلاثة أمتار على الجزئيين الأوسط والجنوبي ومن نصف المتر إلى المتر والربع على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، وخفيف الموج على الجزء الشمالي , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى متر وربع ، وحالة البحر خفيف الموج.