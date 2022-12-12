أعلنت شركة تصنيع السيارات الهولندية دونكيرفورت، عن نسختها الجديدة F22، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الخارقة، حيث تتمتع السيارة بالعديد من التجهيزات القوية.

وتستمد دونكيرفورت قوتها من محرك من 5 اسطوانات من اودي، سعة 2500 سي سي مقترن بشاجن توربيني، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 492 حصانا، وعزم اقصى للدوران 640 نيوتن/متر.

وتعتمد السيارة على اقراص فولاذية للمكابح قياسها 330 مم بالناحية الامامية، بينما يحتوي الجزء الخلفي على اقراص قياسها 279 مم، بالاضافة إلى ملاقط من AP ريسينج من أربعة مكابس.

وتتميز السيارة بمصابيح أمامية عدوانية الشكل واضاءة بتقنية LED، بالاضافة إلى انابيب عادم مثبتة بالناحية الجانبية، وبنسبة طول كلي بلغت 4039 مم للهيكل، بالإضافة إلى جانب الاعتماد بشكل كبير على لمسات مصنوعة من الياف الكربون.