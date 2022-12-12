وجه الشيخ عبدالله المطلق سائلة قالت إن أختها كانت مريضة وجمع لها أخوتها قيمة العملية، ولكنها توفيت قبل اجرائها، فهل يذهب المال المجموع إلى ورثة أختها أم يعاد لأخوة مرة أخرى ؟

وقال المطلق :” هذا المال خرج من الأخوة بنية التبرع للمرأة فملكته وتوفيت عنه وهي تملكه ولذلك يكون لورثتها”.

وأضاف ” إنما في حال تبرع الأخوة بالمال بحيث تعالج الأخت وما يبقى من المال الفائض يعود إليهم، فهنا يمتلكونه ويعود إليهم المال ولكن الغالب أنهم يملكون أختهم وعند موتها يكون لورثتها “.