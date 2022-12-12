أوضح الأخصائي النفسي طلال الجنفاوي، أبرز مسبّبات رهاب الكلام والتلعثم.

وقال طلال الجنفاوي، خلال برنامج “صباح السعودية”، عبر قناة السعودية، أن رهاب الكلام والتلعثم يعود غالبا إلى الطفولة بسبب الحرص الزائد من الأهل الذي يجعل الطفل اعتمادي.

وأضاف أن من بين الأسباب حينما يطلب من الطفل السكوت وعدم الكلام في بعض المواقف، فيما يكون تقدير الذات منخفض، لافتًا إلى أنه كلما تأخر الشخص المصاب بـ “رهاب الكلام” في العلاج كلما تفاقمت المشكلة وزادت الأعراض.