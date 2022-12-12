قال المحلل الاقتصادي، ثامر بن فهد، إن هناك مؤشرات ومتوسطات تشير بقرب نهاية هبوط سوق الأسهم السعودي.

وأضافأن الخصم الذي يحصل الآن هو خصم يطلبه المستثمرين حتى يحققوا العائد المطلوب على خياراتهم الاستثمارية، وذلك بحسب ما ذكره في قناة العربية.

ولفت إلى أن كثير من الأسهم الكبرى المتأثرة أصبحت تعطي عوائد، مضيفا أن التراجع مبرر بسبب وجود الأدوات الاستثمارية الأخرى بالإضافة لارتفاع تكاليف الإقراض.

وأكد الاكتتابات سحبت جزءا من سيولة السوق إلا أن هناك أدوات استثمارية حالية أصبحت تعطي عائدا أعلى من سوق الأسهم وهذا ضمن أسباب تراجع السوق.

#نشرة_الرابعة | المحلل الاقتصادي @Thamer_F_S : هناك أدوات استثمارية حالية أصبحت تعطي عائدا أعلى من سوق الأسهم وهذا ضمن أسباب تراجع السوق pic.twitter.com/kiuMbEydL8 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 12, 2022

#نشرة_الرابعة | المحلل الاقتصادي @Thamer_F_S : هناك مؤشرات ومتوسطات تشير بأننا قريبون من نهاية هبوط سوق الأسهم السعودي pic.twitter.com/52qyoqk01s — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 12, 2022