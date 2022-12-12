حددت وزارة الداخلية المنشآت والمرافق المشمولة بأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.

وأوضحت الوزارة أن أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية تطبق على المنشآت التي تقدم خدمات غذائية ، والأندية والمنشآت والملاعب الرياضية .

كما تضمن المنشآت العامة والخاصة الثقافية ومراكز الشباب، والمنشآت الترفيهية العامة والخاصة وأماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات والمتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار.

ونوهت إلى أنه يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل دورات المياه.