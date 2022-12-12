وثق مقطع فيديو مباراة بادل على متن “عبارة” في عرض البحر بلاعبين كويتيين يرتدون الغترة والعقال حيث لقى الفيديو تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل.

وبادل هي رياضة من رياضات المضرب، تختلف عن رياضة التنس الأرضي المعروفة في الولايات المتحدة وكندا. عادةً ما تُلعب البادل بشكل زوجي في ملعب مُغلق بحوالي 25% أصغر من حجم ملعب التنس. تَكمن الاختلافات الرئيسية في أنَّ الملعب به جدران زجاج ويمكن لعب الكرات عليها كما في لعبة الإسكواش. يجب أن يكون ارتفاع الكرة أثناء اللعب عند مستوى الخصر أو أقل منه.