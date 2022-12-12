أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حكم طلب الطلاق من الزوج المتورط في قضايا مخدرات.

وقال السند خلال لقائه ببرنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة إذا أدمن الزوج على المخدرات ولم يعرض نفسه للعلاج ولم ينتبه؛ فإن البقاء معه شر وطلب الطلاق منه مسوَّغ.

وأضاف السند، أن النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول: “أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة”، ولكن تلك الحالة “بأس شديد وعذر”؛ لذلك فإن المرأة في تلك الحالة لا تدخل في نطاق ذلك الحديث.