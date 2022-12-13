فتحت الكلية التقنية للبنات بالرياض أبوابها في الفصل الثاني من هذا العام التدريبي ١٤٤٣-١٤٤٤ هـ للمستجدات البالغ عددهن ٩٨٩ متدربة في تخصصات عدة ضمن أقسامها الرئيسية الثلاثة تقنية التزيين والتجميل تقنية تصميم وتصنيع الأزياء والتقنية الإدارية والمالية.

ورحبت الكلية التقنية للبنات بالرياض، بانضمامهن وبدء مسيرتهن المهنية سعادة مساعد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عميدة الكلية الأستاذة أسماء عبدالله حكمي التي وجهت لهن العبارات التشجيعية خلال اللقاء التعريفي وتمنت لهن التوفيق والنجاح والتميز ومن ثم تم تعريفهن بالأنظمة واللوائح من قبل وكالة شؤون المتدربات والأقسام المشاركة واختتم اللقاء بجولة تعريفية.

وبذلك ينضم المتدربات المستجدات مع المستمرات ليصبح إجمالي عدد متدربات الكلية المنتظمات لهذا الفصل ٣٦٢٣ متدربة.

الجدير بالذكر أن إدارة الكلية وجهت برفع الطاقة الاستيعابية للقبول نظراً للإقبال الكبير الذي تلقاه الكلية بشكل متزايد خلال الفصول السابقة.