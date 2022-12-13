أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن الجدل خلال مشاركته في احتفال لمشاة البحرية الأمريكية في أرلينغتون بفيرجينيا احتفالا بالذكرى السنوية 75 لبرنامج ألعاب توتس الخيري.

وأظهر مقطع فيديو الرئيس الأمريكي وهو يحاول ركوب دراجة أطفال ويغني “دراجة دراجة هوائية.. أريد أن أركب دراجتي الهوائية”.

وأوضح الفيديو قيام بايدن بكسر مقود دراجة هوائية أثناء محاولته الركوب عليها، حيث ساعده أحد الأطفال على إصلاحه، حيث قال: “كنت أرغب في ركوب الدراجة، لكنني كسرتها، حاولت إصلاحها، لكن لم أعرف كيف”.

وقال بايدن أمس الاثنين خلال الحفل الخيري: “على مدى 75 عاما، جلبت الفرح والضحك والابتسامات للعائلات في جميع أنحاء هذا البلد.

وأضاف” في العام الماضي وحده، جمعت 22 مليون لعبة لأكثر من 8 ملايين طفل، مما أعطى سانتا كلوز فرصة للحصول على أمواله”.