أوضح المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني، ياسر العصيمي، أحدث أساليب النصب والاحتيال التي يستخدمها المخادعون لإيقاع ضحاياهم.

وقال ياسر العصيمي، عبر قناة “السعودية”، أن من بين أحدث الأساليب طريقة الشراء بالوكالة والتي يتم فيها الاحتيال على أكثر من ضحية ويكون المستفيد خارج المملكة.

وأكد العصيمي، أن برنامج يتيح خاصية التحقق الثنائي قم بتفعيلها الذي يصعب عملية الوصول إلى بياناتك، مشددا على أنه ليس هناك موظف له الحق في الحصول على معلوماتك.