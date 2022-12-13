قالت أخصائية التغذية العلاجية، أمل كنانه، إن بعض الأطعمة قد يؤدي تناوله لتكرار الإصابة بالصداع أو الشقيقة.

وأضافت أن من أمثلة هذه الأطعمة تلك التي تحتوي على أملاح عالية مثل المخلل والأطعم المعلبة، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

ولفتت إلى أن الأطعمة تشمل أيضا اللحوم المصنعة، والوجبات السريعة، والمخبوزات الكثيرة، والمعجنات والسكريات الكثيرة، والفول السوداني أو زبدة الفول السوداني، والأفوكادو، وبعض الخضار مثل البروكلي، والفواكه المجففة.