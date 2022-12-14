وثقت مجموعة من الصورة فرحة أنتوليا زوجة ميسي بعد تأهل الأرجنتين لنهائي كأس العالم بثلاثة أهداف نظيفة على حساب كرواتيا.

وسجل النجم ليونيل ميسي هدف التقدم “للتانغو” الأرجنتيني عند الدقيقة 34 من ركلة جزاء.

وضاعف المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز النتيجة في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.

وعاد جوليان ألفاريز في الشوط الثاني، ووقع على هدفه الشخصي الثاني والثالث لبلاده، بحلول الدقيقة 69 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد لوسيل.

وسيكون المنتخب الأرجنتيني في النهائي بانتظار الفائز من المواجهة التي ستجمع مساء غد الأربعاء، منتخبي فرنسا والمغرب، على استاد “البيت” بمدينة الخور بقطر.

بينما سيكتفي منتخب كرواتيا وصيف بطل مونديال “روسيا 2018″، بالمنافسة على المركز الثالث، مع الخاسر، يوم السبت المقبل، على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة.