وجه الشيخ سعد بن عبدالله السبر من نسي سجدة وأكمل صلاته إن كان يكتفي بسجود السهو أم يعيد الركعة كاملة.

وقال السبر :” إذا لم ينتقل عن مكان الركن الذي فاته فيأتي به وإن فاته مكان الركن فإن بعض أهل العلم يقولون يأتي بالركن من مكانه والبعض الآخر يقول إذا فات مكانه بركنين أو نحو ذلك فيأتي بركعة كاملة”.

وأضاف ” أهم شئ أن يكون أتى بركعة بدل التي أنقص فيها سجود السهو، فإذا أتى بركعة وأكمل صلاته يسجد للسهو “.