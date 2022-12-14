كشف دينيس بوشلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، عن حجم الضرر الذي ألحقته أوكرانيا بجمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014، لافتًا أنه يتجاوز فعليًا 1.3 تريليون روبل.

وأشار بوشيلين إلى أن ممثلة جمهورية دونيتسك الشعبية في مجلس حقوق الإنسان، إيلينا شيشكينا، قامت باحتساب هذه الأرقام وتقدير حجم الأضرار.

وقال رئيس دونيتسك الشعبية:” إذا تحدثنا فقط عن المساكن المدمرة فإن الأرقام التقريبية لحجم الخسائر، منذ عام 014 ، تقدر بـ 1.3 تريليون روبل، وأكثر.

وأضاف:” يجب الأخذ بعين الاعتبار واحتساب أيضا حجم أضرار المؤسسات المدمرة والدمار الحاصل بالبنية التحتية ومرافق البنية التحتية الحيوية.”

ومن جانبه، أكد بوشيلين أن حجم الأضرار كبير، لافتًا أنه يقيّم الأضرار، وبعد النصر الأكيد سيقوم بتحديد كل شيء.