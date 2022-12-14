أوضح مستشار الصحة العامة الدكتور صالح الأنصاري، أسباب الرغبة بتناول الحلويات بعد الوجبات وتأثيرها على أجسامنا.

وقال الدكتور صالح الأنصاري، خلال برنامج “صباح السعودية” عبر قناة “السعودية”، أن من أسبابه، ارتفاع هرمون الأنسولين، والأكل بسرعة مما يؤدي لارتفاع الأنسولين، ووجود كمية من السكر في الطعام الذي يحفز الرغبة في تناول مزيد من الحلويات.

وذكر أن ذلك بالإضافة إلى كمية الأكل الذي تناولته بالصباح أو قبلها بيوم، لافتا إلى أن الحلويات إدمان مثل المخدرات، فيما كشف 3 خطوات مضمونة للاستغناء عن تناول الحلويات.

وأشار إلى أن أول شيء هو الدخول في نظام الصيام المتقطع، إلى جانب الحصول على قسط كاف من النوم، والالتزام بممارسة المشي.