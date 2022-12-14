أكد الكاتب الصحفي محمد العصيمي، أنه يجب تعليم “آداب الذوق العام” في المدارس.

وقال محمد العصيمي، خلال برنامج “الشارع السعودي”، عبر قناة “السعودية”، أنه يجب تعليم الذوق العام في مراحل التعليم على اختلافها ومناهج سلوكية للأطفال.

وأشار “العصيمي” أن جميع الروضات والمدارس الابتدائية في جميع دول العالم المتقدم ستجد عندهم ساحة كاملة يعلمون الأطفال في الروضة كيفية قيادة السيارات واحترام الأنظمة المرورية.