نبه استشاري طب السمنة والأسرة، صالح الراجحي، للمخاطر الصحية المحتملة لسهر الأمهات.

وقال إن أغلب الأمهات يسهرون الليل وهذا يعرضهم للسمنة التي قد تؤدي إلى تكيس مبايض وعدم القدرة على الإنجاب وأمراض عدة، وذلك وفقا لما ذكره في قناة الإخبارية.

وأضاف أن الأضرار تشمل أيضا الشعر على الوجه وحب الشباب، بالإضافة لاحتمالية الإصابة بسرطان المبايض والرحم والثدي.

