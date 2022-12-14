سقطت شاشة عملاقة، اليوم الأربعاء، وقد تم تثبيتها من أجل متابعة مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2022، التي ستجمع بين المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي.

والشاشة سقطت نتيجة الرياح والأمطار القوية، ولم تتسبب لحسن الحظ بأي إصابات، فيما استنكر نشطاء في المغرب، الطريقة والمعايير التي اعتمد عليها في تبيث الشاشة لضمان سلامة الجماهير.

وكانت الأرصاد الجوية في المغرب، أفادت بأن بعض مناطق المملكة تتعرض من الأربعاء إلى الجمعة، لأمطار قوية وتساقط الثلوج مع رياح عاتية نسبيا من 50 إلى 70 كلم في الساعة.