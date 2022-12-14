صرح والد التوأم السيامي النيجيري حسانة وحسينة، بأنه لم يتوقع الموافقة السريعة من المملكة للتعامل مع الحالة الصحية لطفلتيه.

وقال والد التوأم عمر أبو ريان: “الخدمة أعلى من ممتازة وتم استقبالنا بحفاوة”، موجها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، مضيفا: “أحمد الله على النعمة التي أوصلتني للسعودية”.

وكان التوأم السيامي وصلا المملكة برفقة والديهما، قادمين من جمهورية نيجيريا عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي، حيث نُقلَ التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما، ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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