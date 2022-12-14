ساعات قليلة تفصلنا عن المواجهة المرتقبة ضد منتخب المغرب ونظيره الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، بالدور قبل النهائي لنهائيات كأس العالم 2022.

وفي هذا السياق، أكد مسن سعودي على تشجيعه للمغرب، قائلا: “سأكون مغربيا الليلة من أعماق قلبي، لأننا عرب من نفس الدم ويجب علي أن أدعم المغرب اليوم”، مضيفا: “لقد قدموا مباريات ممتازة، وسيلعبون بشكل قوي أمام فرنسا وسنفوز”.

ويطمح منتخب المغرب، الذي بات أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل للدور قبل النهائي في كأس العالم، لمواصلة مسيرته بالصعود للمباراة النهائية في المونديال.