يواجه المنتخب الأرجنيتيني نظيره الفرنسي في المباراة النهائية يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر الجاري في تمام الساعة السادسة بتوقيت المملكة على ملعب “لوسيل”.

فيما يلتقي المنتخب المغربي نظيره الكراوتي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في يوم السبت الموافق 17 ديسمبر في تمام الساعة السادسة علي ملعب “خليفة الدولي”.

يذكر أن المنتخب الفرنسي تأهل إلى المباراة النهائية ليواجه نظيره الأرجنتيني بعدما فاز على المنتخب المغربي بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم على ملعب “البيت”، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.