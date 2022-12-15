علّق الناقد الرياضي منار شاهين على طلب إدارة الاتحاد بتأجيل المباراة أمام الفتح، لافتًا أن اللاعب الغائب ذا قيمة فنية كبيرة مثل حمدالله .

وقال “شاهين” خلال مداخلة على برنامج ” الحصاد الرياضي” المُذاع على قناة 24 الرياضية:” أن مسألة التوقف الطويل عن الدوري لن تكون في مصلحة أي نادي، ولكن سيترتب عليها ضرر .

وأضاف:” أن شهر يناير سيكون فيه مباراة الاتحاد والهلال والشباب، وسيصبح هناك ضغط وإرهاق ومن الممكن أنها تدخل في مسألة الإصابات”، لافتًا أن فترة التوقف من الصعب بعدها أن تصل لياقة اللاعبين إلى رتم المباريات .

وتابع:” أن هناك فكرة تطرح أنه في حال تأهل المغرب إلى نهائي كأس العالم قد يكون هناك مطالبة بتأجيل مباريات كأس الملك “، مُشيرة إلى أنها فكرة تُطرح فقط وليس هناك شيء رسمي حولها حتى الآن.