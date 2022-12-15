ذكرت تقارير، العلامات التي تدل على أن كبدك في خطر والتي ينبغي عدم تجاهلها؛ حيث بمرور الوقت، يمكن أن تؤدي الحالات التي تتلف الكبد إلى التندُّب (تشمع الكبد)؛ مما قد يؤدي إلى فشل الكبد، وهي حالة تهدد الحياة.

وقد يمنح العلاج المبكر، الكبد وقتًا للشفاء، ويعد ليس من الضروري ظهور مؤشرات وأعراض واضحة لمرض الكبد في كل الحالات، ولكن قد تشمل الأعراض: اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)، ألمًا وتورُّمًا في البطن، تورُّم الساقين والكاحلين.

وتتضمن الأعراض: حكة في الجلد، البول الداكن، برازًا شاحب اللون، الإرهاق المزمن، الغثيان أو القيء، فقدان الشهية، وسهولة الإصابة بالكدمات.