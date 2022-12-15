كشف الفنان المصري، محمد هنيدي، عن فيلم جديد سيقوم بتصويره بالكامل داخل المملكة، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف “هنيدي”، خلال مشاركته في ندوة “مراحل الكوميديا في العالم العربي” التي أقيمت بمعرض جدة للكتاب، أنه سيبدأ في تصوير مسلسل جديد مطلع العام المقبل.

وأشاد بجهود وزارة الثقافة بالمملكة في النهوض بالسينما والإبداع من خلال إقامة مهرجانات الأفلام واستقطاب كبار الفنانين الأجانب والعرب.

وأكد أن ما تقوم به الوزارة يسهم في صقل المواهب الحالية وإبراز مواهب جديدة سواءً في مجال الكوميديا أو في مجال الرعب، وغيرها من المجالات.