ألقت الشرطة البرازيلة القبض على أبا أقدم على قتل أطفاله الأربعة، من خلال طعنهم بالسكين وخنقهم بوسادة، انتقامًا من والدتهم بعدما انفصلت عنه قبل أشهر قليلة.

ويُشار إلى أن الأب “ديفيد دا سيلفا ليموس”، قتل أبناءه الأربعة وهم 3 ذكور وأنثى، تتراوح أعمارهم ما بين 3 و11 عاما، يوم الثلاثاء الماضي.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الشرطة بلاغا من أحد أفراد العائلة حول وقوع جريمة، فعثر على الأطفال متوفين في منزلهم بمدينة ألفورادا بالبرازيل، وظهرت على أجسادهم علامات طعن بالسكين.

وأفادت الشرطة بأن الأب اعترف بجريمته، وقال في التحقيقات الأولية إنه أعطى أطفاله نوعا من الشاي لتهدئتهم قبل طعنهم وخنقهم بوسادة حتى الموت.

والجدير بالذكر أن والدة الأطفال التي تبلغ من العمر 26 عامًا، وكانت قد انفصلت عن والدهم في سبتمبر الماضي، بعد زواج استمر 12 عامًا، وبعد انفصالهما، بقي الأطفال في منزل والدهم، حتى يوم ارتكابه الجريمة.