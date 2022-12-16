فاجأت روتانا ابنة النجمة غادة عبد الرازق الجميع برد فعل غريب وهو تجاهل خبر انفصال والدتها تماما وعدم التطرق له، حيث أن أخر ما تم نشره على صفحتها صورها مع والدتها.

ونشرت روتانا صورة تجمعها بوالدتها ومجموعة من الاصدقاء وظهرت عليهم البهجة والسرور اثناء تناول الغداء فى احد الاماكن العامة.

وكانت الفنانة غادة عبد الرازق أعلنت انفصالها عن مدير التصوير هيثم روينا، بعد زواج استمر لسنوات، وتعاونا في عدد من الأعمال الدرامية .

وعلى الرغم من أن هناك قصة حب جمعت بين الزوجين على مدار السنوات الماضية، وظهرت بشكل واضح خلال اللقاءات التلفزيونية والصور التي كانت تنشرها الفنانة غادة عبد الرازق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها لم تخل من الأزمات .