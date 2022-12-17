أوضح كشف الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا المقصود بأن النساء ناقصات عقل ودِين.

وقال الخضير:”جاء في الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال عن النساء: إنهنَّ «ناقصات عقل ودِين»، وفسَّر نقصان العقل بأن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، ونقصان الدِّين بأنها تمكث الأيام لا تصوم ولا تصلي في أيام الحيض [البخاري: 304]”

وأضاف “أما تفسير نقصان العقل بالنسيان، فإن كان مستفادًا من قوله تعالى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: 282]؛ فهو متَّجه، وهذا عِلَّة لجعل شهادة المرأتين في مقابل شهادة الرجل الواحد، والله المستعان”.