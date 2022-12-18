أوضح استشاري الأورام الدكتور خالد الهاجري علاقة فصل الشتاء بزيادة النوبات القلبية.

وقال الهاجري خلال برنامج “ياهلا”، إن عدم التدفئة والشتاء القارس قد يزيد من النوبات القلبية نظرا لزيادة الضغط، ناصحا بضرورة التدفئة خلال الشتاء.

وأشار الهاجري إلى أن الأمر كذلك في فصل الصيف شديد الحرارة، بفضل فقدان الجسم للسوائل والإصابة بالجفاف بالتالي يؤدي ذلك إلى النوبات القلبية.

وفي سياق منفصل، أكد استشاري الأورام أنه لا يوجد اثبات طبي يقول إن خفض تناول السكر يخفض فرص الإصابة بالأورام، كما أنه لا يوجد إثبات علمي يؤكد أن أشعة الميكروويف تشكل أي خطر على الصحة.

د.خالد الهاجري: لا إثبات علمي يؤكد أن أشعة الميكروويف تشكل أي خطر على الصحة@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/YBZtiiu2Wx — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 17, 2022