كشف قطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري، عن اللمسات النهائية والأخيرة لاعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية، التي تُلزم في تنفيذها الهيئة العامة للعقار.

ووفق اللائحة، فإنه تم اعتماد ترخيص الإعلان العقاري في اللائحة الجديد وهو تخويل صادر من الهيئة للإعلان المرئي أو المقروء أو المسموع للتصرف في العقار بأي وسيلة كانت، وفق “عكاظ”.

كما اعتمدت اللائحة استحقاق الوسيط العقاري عمولة بنسبة 25% من قيمة العربون إذا استحقه البائع أو المؤجِر دون إتمام الصفقة العقارية، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في عقد الوساطة العقارية.​