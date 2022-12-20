نصح المعالج النفسي الدكتور وليد الزهراني، البرتغالي كرستيانو رونالدو بزيارة العيادة النفسية ليخرج من عقدة المقارنة بينه وبين أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وقال الدكتور وليد الزهراني، خلال لقائه ببرنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن أي لاعب لديه مشاعر، بينما تؤثر المقارنات أحيانا عليه، لافتًا إلى أن رونالدو لم يحقق ما حققه ميسي.

وأشار “الزهراني” إلى أن ذلك قد يكون له تأثير نفسي سلبي على اللاعب ومشاعره وقد يدخل في دوامة اكتئاب وقلق وتوتر وما يعرف بـ “عقد المقارنات”، مضيفًا بأن ذلك قد يؤدي باللاعب إلى مرض نفسي.