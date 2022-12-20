أوضح الدكتور محمد التويجري، استشاري أنف وأذن وحنجرة، اليوم الثلاثاء، مخاطر التنفس من الفم خلال النوم.
وقال الدكتور التويجري، خلال برنامج “صباح السعودية”، أن: “التنفس من الفم خلال النوم يجعل الجسم عُرضة لدخول الهواء الملوّث والبكتيريا التي تؤدي إلى أمراض ومشاكل صحية مع مرور الزمن”.
وأشار إلى أن أسباب انسداد الأنف خلال النوم مختلفة، فقد تكون بسبب التهاب في الجيوب الأنفية أو وجود حساسية بسيطة تسبب تورمات في الأنسجة التي تؤدي إلى انغلاق في الأنف، أو وجود لحميات، أو وجود تشوهات خلقية.
#صباح_السعودية | د.محمد التويجري – استشاري أنف وأذن وحنجرة: التنفس من الفم خلال النوم يجعل الجسم عُرضة لدخول الهواء الملوّث والبكتيريا التي تؤدي إلى أمراض ومشاكل صحية مع مرور الزمن. #قناة_السعودية pic.twitter.com/DSjFgPHPJy
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) December 20, 2022
#صباح_السعودية | ما أسباب انسداد الأنف خلال فترات النوم؟ @maatuwaijri #قناة_السعودية pic.twitter.com/jK1E72HxlI
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) December 20, 2022
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