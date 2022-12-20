يعتزم تطبيق واتساب WhatsApp إتاحة ميزة جديدة لإنقاذ مستخدميه من المواقف المحرجة، حيث تمنحهم التراجع عن خيار “الحذف من أجلي” لخيار “الحذف العرضي”، ليتم حذفها عند الطرف الآخر، أو جميع أعضاء جوب واتساب.

وتساعد الميزة الجديدة المستخدمين في كل مرة يقومون فيها بحذف رسالة واتساب ، حيث سيحصلون على نافذة مدتها خمس ثوانٍ من وقت حذف رسالة للتراجع عن الحذف لديه فقط، لتكون للحذف من أجل الجميع.

ويتيح واتساب الميزة الجديدة لجميع المستخدمين على هواتف أندرويد و آيفون، حيث تم اختبار الميزة تجريبيًا مع بعض مستخدمي آيفون وأندرويد في أغسطس الماضي.