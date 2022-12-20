لقت امرأة حتفها برصاصة طائشة أصيبت بها داخل منزلها أطلقها مشجعون يحتفلون بفوز الأرجنتين بكأس العالم في الهند.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، قالت الشرطة الهندية يوم الاثنين إن المرأة ، التي تبلغ من العمر 50 عاما ، قتلت في إمفال في مانيبور في حوالي الساعة 11:30 مساء الأحد بعد أن أطلق المحتفلون رصاصة.

قال ضابط شرطة إن رصاصة طائشة أصابت السيدة المسنة في ظهرها وتم العثور على ثقبين في الطابق الأول من منزلها ، المبني من صفائح حديدية مجلفنة ، حسبما ذكرت NDTV.

قالت الصحيفة إن السيدة المتوفية كانت تحمل طفلاً يبلغ من العمر عامين عندما أطلقت النار عليها .