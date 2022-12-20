تعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لانتقادات بعد أن تمكن الشيف التركي الشهير نصرت جوكتشي – المعروف باسم “صديق الملح” بطريقة ما من الوصول إلى أرض الملعب بعد نهائي كأس العالم، وشوهد وهو يلمس الكأس.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن لدى الفيفا قواعد صارمة للغاية بشأن الكأس، وهناك قائمة محددة جدًّا بالأشخاص المسموح لهم بلمسها وفقًا لموقع الفيفا على الإنترنت.

ويقول موقع الفيفا عن الكأس “يعود تصميمها الحالي إلى عام 1974″. كواحد من أكثر الرموز الرياضية شهرة في العالم وأيقونة لا تقدر بثمن، لا يمكن لمس كأس العالم الأصلية لكرة القدم وحملها إلا من قبل مجموعة مختارة جدًّا من الأشخاص، بما في ذلك الفائزون السابقون بكأس العالم لكرة القدم ورؤساء الدول”.

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