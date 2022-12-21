قال المختص في الاستثمار والنفط، فهد بن جمعة، إن”أوبك+” لديها استعداد أن تقوم بقرارات استباقية لتفادي أي أخطار تهدد استقرار أسواق النفط .

وأكد أن المنظمة تبني قراراتها بناء على تحليل الحاضر والتنبؤ بالمستقبل لذلك فأن قراراتها تكون ناجحة وتساهم في استقرار السوق، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة “الإخبارية”.

ولفت إلى أن البعض يقوم بتسيس قرارات “أوبك+ من أجل خفض أسعار النفط دون أن يدركوا أن هذا الخفض سيكون محدود، كما يعتقد البعض بأن التحول للطاقة المتجددة سيتم خلال عامين إلا أن هذا غير ممكن، مضيفا أن الاستثمارات قلت في الولايات المتحدة الأمريكية بِأن النفط رغم تحقيق الارباح لكونهم يعلموا أن هناك مخاطر مستقبلية قد تؤثر على استثماراتهم.