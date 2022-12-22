أكد المستشار تركي آل الشيخ؛ رئيس هيئة الترفيه، ومالك نادي ألميريا الإسباني، على تركه تشجيع نادي الهلال.

وكشف تركي آل الشيخ، عن انزعاجه من طريقة تعامل جماهير الهلال معه، لافتًا في نفس الوقت إلى أن جماهير النصر تتعامل معه بطريقة أفضل.

وقال تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “والله اني هلالي لكن مقد هاجمني ولا ضايقني قد جمهور الهلال! وان جمهور النصر ٨٠٪ منهم يعاملوني ويتكلمون معي بافضل الكلام … حاجه غريبه ! عشان كذا قررت انا الميريا ولا عاد ابي صداع”.

ومن الجدير بالذكر، أنه يلعب نادي ألميريا في الدوري الإسباني الدرجة الأولى هذا الموسم، بعدما قاده تركي آل الشيخ للصعود من دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي.