استشهد لاعب كرة قدم في فريق ثقافي طولكرم، اليوم الخميس، وأصيب 5 آخرون، أثناء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس.

ويُشار إلى قوات من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة، وسط اندلاع مواجهات عنيفة وإطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز، والرصاص والمعدني المغلف بالمطاط.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن هناك شاب آخر استشهد عقب إصابته بالرصاص الحي في الظهر والرجل في شارع عمان، كما أصيب آخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اليد والرأس، إلى جانب 19 حالة اختناق بالغاز.