أكدت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الخميس، أن الطائرات الصينية التي دُفعت طائرات مقاتلة لإبعادها، جميعها من طراز “جي – 16”.

ويُشار إلى أن الصين تملك أكثر من 3 آلاف طائرة حربية تضم 1200 مقاتلة، منها “جي- 16″، تنتمي إلى طائرات الجيل الرابع.

وتصنف “جي- 16” أنها ضمن الطائرات الحربية متعددة المهام، كما أنها صُنفت بناءً على التصميم الخاص بطائرة “سو- 30 إم كيه كيه” الروسية.

وتتمكن الطائرة “جي-16” من تنفيذ مهام القصف الجوي إضافة إلى الاشتباك مع طائرات العدو في معارك جوية.

وجاءت الطائرة بطول 22 مترًا، وتقدّر المسافة بين طرفي الجناحين 15 مترًا، بينما الارتفاع يصل إلى 6.35 متر، ويبلغ الوزن دون حمولة: 17.7 طن.

وتقدّر السرعة القصوى للطائرة بـ 2450 كلم/ الساعة، وارتفاع التحليق: 17 ألفا و300 متر، وكذلك المدى: 3 آلاف كيلومتر، وتصل إلى 12 نقطة تعليق، بينما تسليحها يحوي مدفع رشاش داخلي 30 ملم، وصواريخ (جو – جو)، وقنابل موجهة بالليزر وقنابل غير موجهة، وأيضاً صواريخ مضادة للسفن.

يُذكر أن وزارة الدفاع التايوانية، قد أعلنت الخميس رصد قوة عسكرية صينية تضم 39 طائرة حربية بالقرب من الجزيرة.