وجه رئيس نادي الهلال السابق سامي الجابر، رسالة إلى مالك نادي ألميريا الإسباني، ورئيس الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ، بعد إعلان الأخير تخليه عن تشجع الهلال بسبب تعرضه لهجوم من الجماهير.

وقال سامي الجابر لآل الشيخ: “حبيبنا الغالي أبو ناصر الله يمسيك بالخير، مدرج الهلال الفخم متفرد لن تجد له مثيل في ولائه لكونه مدرجاً يحمل ناديه كأمانة من مؤسس كيانهم الشيخ عبدالرحمن بن سعيد الذي وضعهم في قلبه وهم بادلوه الحب وحفظوا الأمانة وتفرد وتميز الزعيم بوجودهم”.

وأضاف: “معاليك محب للهلال وأنا شاهد على ذلك وكثير غيرك من مختلف الميول يدركون حقيقة أنك مشجع وعاشق هلالي قدمت دعم لجميع الأندية في فترة كانت صعبة للغاية وهدفك رفعة رياضة الوطن ودعمت الهلال أيضاً كمسؤول وكمحب، والهلال استقبل الدعم ومنح الوطن لقبين لدوري أبطال آسيا”.

وتابع الجابر: “قسوة مدرج الهلال الفخم لم يسلم منها أحد سواء إن كان رئيساً للهلال أو عضو شرف أو نجماً، تختلف جماهير الهلال عن غيرها حبيبنا أبو ناصر جماهير توجه دفة الكيان للقمة لأنها تملك شخصية مختلفة جعلت من فريقها متفرداً بكل ما هو مميز.. تحب وتكره رياضياً في الهلال ليس لديها دافع آخر غير ذلك”.

واستكمل: “الجماهير تختلف من أجل الهلال وتتفق على عشق الهلال هذا هو مدرج الهلال الفخم.. لا أصدق أنك تستطيع أن تترك عشقك للموج الأزرق الذي رفعت معه كأس الدوري، وأتمنى أن نفرح معك وأنت ترفعه مع عشقك الثاني الميرايا.. مع الزعيم ستفرح أكثر إن شاء الله يا حبيبنا دمت بخير”

وكان آل الشيخ غرد في وقت سابق قائلا: “والله إني هلالي لكن ما أحد هاجمني ولا ضايقني قد جمهور الهلال!.. وإن جمهور النصر 80% منهم يعاملونني ويتكلمون معي بأفضل الكلام، حاجه غريبة!.. لذلك قررت أنا ألميريا ولا عاد أبي صداع”.

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