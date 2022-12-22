أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الخميس، أن العمة التي ارتداها أحد المشاركين في برنامج “سعودي أيدول” ليست من اللبس التقليدي في منطقة الحجاز.

وقال آل الشيخ: “أنا فيه صوتين عجبوني ولمسوني وأرجو أن اللجنه ما تاخذ بكلامي هذا رأي متابع، الأول من الحجاز اسمه زياد اللي أدى المجس. بس عندي عتب عليه أتمنى أشوفه بلبس السعودي المره الجايه لأن هالعمه ما هي عمتنا ولا عمة أهل الحجاز، والثاني من جيزان اللي كان في آخر الحلقه الثانية، الله عليه”.

وأضاف: “هاذي لا لبس اهل الحجاز ولبس دخيل علينا ولا هي عمتنا… أهل الحجاز على العين والراس لكن هذا تشويه لتاريخنا ولن نقبل وغير مسموح بمشاركة أي فرقه أو نشاط في الترفيه بها العمة”.

وأضاف آل الشيخ في التغريدة: «وحتى لما أتت فرقة ينبع الغالية في موسم الرياض كانوا لابسين عمه من شماغ أو عمة أهل الحجاز الأصلية»، حسب قوله.