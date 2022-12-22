قال لاعب منتخب فرنسا، عادل رامي، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جامل حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز.

وأضاف أن “مارتينيز” أكبر وغد في العالم”، مضيفا أن “فيفا” ظلم حارس المغرب ياسين بونو في جائزة أفضل حارس في المونديال الأخير.

وتابع :”مارتينيز أكثر لاعب مكروه في العالم حالياً، لقد أرعبهم مبابي إلى درجة أن الأرجنتينيين احتفلوا بالفوز على فرنسا أكثر من احتفالهم بالحصول على كأس العالم”.

ونشر رامي على حسابه بموقع انستغرام صورة ياسين بونو حارس منتخب المغرب، وعلق عليه بالتأكيد بأن الأخير كان يستحق القفاز الذهبي الحقيقي.

يذكر أن إيميليانو مارتينيز واستفز الفرنسيين منذ نهاية المباراة الختامية لكأس العالم الأخيرة من خلال احتفالات الفوز بالكأس وإشاراته المستمرة لكيليان مبابي نجم فرنسا.