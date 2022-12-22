روى والد الشاب بندر القرهدي، الذي قُتل حرقاً على يد صديقه في جدة، عن اللحظات الأخيرة التي عاشها ابنه المغدور.

وأوضح طه القرهدي، إن ابنه بندر كان يسكن معه في نفس المنزل، ورآه لآخر مرة قبل خروجه للقاء صديقه القاتل، حيث كان أحضر معه وجبة “همبرغر” و”شاورما” لتناولها، وتركها معلقة على باب حجرته، بعد اتصال صديقه به، لكنه لم يعد ليتناولها، بحسب العربية نت.

وأضاف الأب أن “ابنه بندر مشهود له بالطيبة وحسن الخلق، ويعمل في الخطوط الجوية السعودية منذ 20 عاما”، لافتا إلى أن مَن قام بقتل ابنه بندر، هو زميله في العمل.

وتابع: “زميله في العمل هو من غدر به، والحادثة التي وقعت هي دخيلة على مجتمعنا، وما سمعنا عنها من قبل، فنحن نعيش وسط تربية تعاليم الإسلام والعادات والتقاليد الأصيلة والرفيعة، وما سبق أن سمعنا عن حرق إنسان حي، ولا أتمنى لأي أب أو أم أن يعيشا الحسرة التي أعيشها وتعيشها أسرتي، وأدعو الله أن يكتب بندر مع الشهداء”.

وناشد وسائل التواصل الاجتماعي بالتوقف عن بث المقاطع المؤلمة عن ابنه، حرصاً على أسرته.

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